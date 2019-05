Auchan muss seine Frischwaren umverteilen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eigentlich sollte das neue Shoppingcenter an der Cloche d'Or, im Süden der Hauptstadt, am 14. Mai eröffnet werden. Nun wird die Eröffnung auf den 28. Mai verschoben. «Es sind keine ernsten Probleme. Wir müssen weitere Tests an der Klimatisierung durchführen. Es ist ein hochmodernes und komplexes System», sagt Serge Estgen, Sprecher von Promobe, dem Eigentümer. Er ergänzt: «Wir wollen, dass alles hundertprozentig funktioniert.» Der Komfort der Kunden und aller Mitarbeiter stehe im Zentrum der Verschiebung.

Die Neuterminierung der Eröffnung ist vor allem für die neue Filiale der Supermarktkette Auchan eine Herausforderung. Das Management versichert, das die verbleibenden 15 Tage dazu genutzt werden, um «Details zu verfeinern und die Kunden unter den bestmöglichen Bedingungen zu begrüßen.» Allerdings hat der Supermarkt bereits Frischwaren für die neue Filiale eingekauft. «Der Großteil davon wird auf unsere Märkte im ganzen Land verteilt. Aber auch unsere Mitarbeiter bekommen einen Teil», teilt die Kette mit.

Um Lebensmittelabfälle zu vermeiden, will Auchan auch dem Verein «Stëmm vun der Strooss» einen Teil der Produkte anbieten, um Obdachlosen und Bedürftigen zu helfen.

(Olivier Loyens/L'essentiel)