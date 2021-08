Luxemburger Fotografin Isabella Finzi ist verstorben

Die Fotografin Isabella Finzi hat mehrere Jahre lang für verschiedene Medien des Landes, darunter auch L'essentiel, gearbeitet. Nun ist sie nach schwerer Krankheit gestorben. Sie hat in den letzten Jahren viele unserer Artikel bebildert.

Auch Premierminister Xavier Bettel (DP), der auch Minister für Kommunikation und Medien ist, teilte auf Twitter seine Trauer über den Tod dieser «inspirierenden» Person mit.

Mam Isabella Finzi huet eis en immens léiwen a passionéierte Mënsch vill ze fréi verlooss. Hatt huet eis ëmmer erëm mat senger Konscht inspiréiert, beréiert an eraus gefuerdert. Eis Gedanke si beim Isabella senger Famill an deene ganz ganz villen déi him no stoungen. XB