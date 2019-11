Tanztruppen bekommen 30.000 Euro vom Staat

Artikel per Mail weiterempfehlen

30.000 Euro: So viel bekommen Tanztruppen, die sich in einem Verein zusammengeschlossen haben, künftig pro Jahr vom Luxemburger Staat. Das gab Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng) am heutigen Donnerstag bekannt. Durch das Geld soll die Kunstsparte professionalisiert werden

Dotierung des «Lëtzebuerger Danzpräis» wird verdoppelt



Das Preisgeld für den «Lëtzebuerger Danzpräis» (Luxemburger Tanzpreis), der derzeit mit 5.000 Euro dotiert ist, soll ab dem Jahr 2021 verdoppelt werden. Darüber hinaus soll die Altersgrenze, die bei 35 Jahren liegt, abgeschafft werden.

«Die Tanzsparte fordert seit langem eine nachhaltige finanzielle Unterstützung, wie sie in anderen Kunstbereichen bereits vorhanden ist», erklärt Tanson. Damit sollen etablierte Tanztruppen die Mittel erhalten, um auf Fachleute im Bereich Verwaltung, Vertrieb und Kommunikation zurückzugreifen.

Es gelten bestimmte Bedingungen

Um diese dreijährige Unterstützung in Anspruch nehmen zu können, müssen die Kompanien bestimmte Kriterien erfüllen – und unter anderem die Qualität des künstlerischen Unterfangens, der Projektverwaltung und die kulturelle Verankerung in Luxemburg nachweisen.

Wird der Antrag erstmal angenommen, so muss die Tanztruppe sich in der Folge an bestimmte Regeln halten: Sie ist dann verpflichtet, neue Choreografien zu entwickeln, mindestens fünfzehn Mal pro Jahr aufzutreten und dem Kulturministerium ein jährlichen Geschäftsbericht vorzulegen.

(Sara Lima/L'essentiel)