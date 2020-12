«Verwirrung» durch zu viele Maßnahmen

Mit 5000 Todesfällen pro Tag und einer Neuinfektion alle 17 Sekunden ist die Corona-Situation in der EU weit besorgniserregender als in der ersten Welle. Am Mittwoch haben sich die EU-Gesundheitsminister per Videokonferenz besprochen, um Bilanz zu ziehen und Kapazitäten aufzubauen. Und die Linie war sichtlich klar: Es bedarf einer besseren Koordination zwischen den Mitgliedstaaten und einer stärkeren Rolle der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC).

«Die Vielfalt der nationalen Gesundheitsmaßnahmen droht unsere Bürger zu verwirren», sagte die luxemburgische Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP). Ihrer Meinung nach erwarten die Bürger «zu Recht eine Koordinierung und Bündelung der Anstrengungen auf europäischer Ebene. Das Handeln der EU muss sich auf die Lösungen stützen, die sich in den letzten Monaten bewährt haben und die es verdienen, fortgesetzt zu werden», betonte Lenert. Sie unterstrich auch, dass es für die Zukunft des Krisenmanagements entscheidend sein wird, dass alle Mitgliedstaaten «gleichzeitig mit sicheren und wirksamen Impfstoffen versorgt werden».

Die Sterblichkeitsrate und die Rate der Neueinweisungen in Krankenhäuser sind in letzter Zeit gestiegen. Die Hälfte der Mitgliedstaaten, darunter auch Luxemburg, hat eine Neuinfektionsrate von mehr als 500 pro 100.000 Einwohner über einen Zeitraum von 14 Tagen, und «große Lockerungen sollte nicht in Betracht gezogen werden, bis die Impfstoffe ausreichend im Umlauf sind», warnte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides.

(nc/L'essentiel)