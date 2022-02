«Es gibt überhaupt keinen Grund, Angst zu haben»

Die Auseinandersetzung, bei der am Montag im Differdinger Parc Gerlache mehrere Personen auf die Polizei losgingen, ist unter den Anwohnern noch immer Thema. Während einige ihre Besorgnis über das aggressive Verhalten zum Ausdruck brachten, prangerten Jugendliche an, dass die Lage in der Stadt überzogen dargestellt werde. Die Realität sei weniger schlimm als viele behaupten.

«Viele sagen, dass es hier so gefährlich wie in der Bronx ist. Aber wir haben noch nie gehört, dass ein älterer Mensch oder ein Kind überfallen wurde. Im Sommer ist der Park voll und die Leute wissen, dass ihnen nichts passieren kann. Man will Differdingen ein schlechtes Image anhängen», sagt ein Jugendlicher. Für ihn und andere hat das Gefühl der Unsicherheit längst die Realität überholt. «Mit vielem haben die Anwohner Recht. Viele lassen einfach ihren Müll liegen und es ist oft laut. Gewalt gibt es aber keine», so ein anderer junger Mann. «Man hört, dass die Polizei nicht mehr hierher kommt, wenn man sie ruft. Das stimmt absolut nicht. Wir werden ständig von der Polizei kontrolliert». Beide sind der Meinung, dass die Polizei die Umgebung ganz genau im Auge hat.

« Der Park verwandelt sich, wenn es dunkel wird »

Die Auseinandersetzung vom Montag, in deren Nachgang die Polizisten erklärten, umzingelt worden zu sein, beschreiben die Jugendlichen anders. Sie sprechen von einem überharten Einsatz und unverhältnismäßigen Maßnahmen einiger Beamten.

Die Anwohner zeichnen ein völlig anders Bild. «Der Park verwandelt sich, sobald es dunkel wird und es wird gefährlich.» Ein Jugendlicher entgegnet: «Manche Leute haben Angst, sobald sie eine Ansammlung von zehn Personen sehen. Dafür gibt es aber überhaupt keinen Grund. Sie sollten sich zwei Minuten mit uns unterhalten.» Das Problem sei, dass es für die Jugendlichen in Differdingen zu wenige Angebote gebe.

(Nicolas Martin/L'essentiel)