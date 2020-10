Land investiert 121 Euro pro Person in Masken

Insgesamt 121 Euro pro Person hat das Großherzogtum in Masken investiert. Mehr als doppelt so viel wie Belgien und Deutschland (53 Euro), die an zweiter Stelle der Rangliste stehen. Luxemburg ist mit Abstand das Land in Europa, das pro Kopf am meisten für den Import von Masken ausgegeben hat, heißt es in einer am Dienstag von Eurostat veröffentlichten Studie. Die Masken kamen von außerhalb der EU.

Dies ist eine Folge der Kampagne, die die luxemburgische Regierung während der Pandemie startete, die sowohl Einwohner als auch Grenzpendler mit Masken versorgte. Etwa 26 Millionen Masken gingen kostenlos an Einwohner, die älter als 16 Jahre waren, weitere zehn Millionen wurden Grenzgängern zur Verfügung gestellt. Nur noch Frankreich investierte neben dem Großherzogtum, Belgien und Deutschland mehr als 50 Euro (51 Euro). Griechenland (sieben Euro), Kroatien (sechs Euro) und Bulgarien (drei Euro) stehen am Ende der Rangliste.

