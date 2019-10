Luxemburger Stiftung will in Burkina Faso helfen

Fast zwei Container mit einem Volumen von 40 Kubikmetern voll mit Ultraschallgeräten, Krankentragen, Radiologiegeräten, Mikroskopen und Defibrillatoren könnten bald an Gesundheitszentren in Burkina Faso, Ouagadougou und Umgebung geschickt werden. Zumindest, wenn es nach dem Ziel der Lions Club Luxembourg Xénium-Stiftung geht, die dies Ende 2019/Anfang 2020 in die Realität umsetzen will.

«Burkina Faso braucht dringend Hilfe», so Pascale Bartz, Projektkoordinatorin. In abgelegenen medizinischen Zentren müssen Patienten, die auf Pflege warten, teilweise auf dem Boden liegen. Krankenhäuser verfügen nicht über Betten, Becken oder Pflegeeinrichtungen.

16.000 Euro fehlen noch

Das Centre hospitalier de Luxembourg und das Mont-Saint-Martin-Krankenhaus (Meurthe-et-Moselle) haben das nicht mehr verwendete Equipment gespendet. Der Versand des Materials für jeden der Container kostet allerdings fast 10.000 Euro, also insgesamt 20.000 Euro. Über verschiedene Stiftungen wurden bereits 4000 Euro gesammelt. Am Samstag wird nun eine Gala organisiert, um die komplette Lieferung zu finanzieren.

Sobald die Ausrüstung in Burkina Faso angekommen ist, wird sich Envol um die Verteilung an die benötigten Zentren und Krankenhäuser kümmern. «Der Versand kann eine echte Herausforderung sein», so Pascale Bartz. Auch durch die terroristische Bedrohung kann es gefährlich sein, in die entlegeneren Gebiete zu liefern.

(Marine Meunier/L'essentiel)