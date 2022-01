Starkregentag war «sehr ruhig» in Luxemburg

Starke Regenschauer ließen die Pegelstände der Flüsse in Luxemburg in der vergangenen Nacht ansteigen. «Zwischen 30 und 40 Liter Niederschlag wurde an den Stationen gemessen», heißt es von Meteolux am heutigen Dienstag. Die Wasserwirtschaftsverwaltung hatte bereits am Vortag Hochwasserwarnungen für die Alzette und untere Sauer herausgegeben.

«Das steigende Wasser hat keine großen Schäden verursacht», sagte ein Sprecher des Großherzoglichen Brand- und Rettungszentrums (CGDIS). «Der Tag war sehr ruhig, mit etwa zehn Einsätzen, vor allem wegen überfluteter Keller». Der Verkehr war dennoch stellenweise beeinträchtigt, insbesondere am Vormittag durch einen Erdrutsch zwischen Lintgen und Fischbach. Die Polizei empfiehlt Autofahrern dementsprechend, «bei solchen Wetterbedingungen besonders vorsichtig zu sein».

Häufig hohe Pegelstände im Winter

Durch frühzeitige Warnungen hatten die Gemeinden dieses Mal Zeit, sich zu organisieren. «Die Verfahren wurden seit den großen Überschwemmungen im Juli überarbeitet. Die Beamten müssen sofort unterschiedlichste Vorkehrungen treffen – über die Stromversorgung, die zu sperrenden Radwege oder auch zu schützenden Batterien», erklärt Jean-Paul Schaaf, Bürgermeister von Ettelbrück. In seiner Gemeinde wurde der Parkplatz am Deich gesperrt. «Das Wasser stand einige Zentimeter hoch. Das hat die Autofahrer aber nicht daran gehindert, ihre Autos zu holen. Sie bekamen nasse Füße». Die Schäden hätten sich auf kleine Verkehrsprobleme beschränkt.

In Echternach, das im Juli stark betroffen war, gab es laut Bürgermeister Yves Wengler am Dienstag keine Schwierigkeiten. «Die Sauer hat zwar einen hohen Pegelstand erreicht, aber das ist im Winter oft der Fall. Das Hochwassers ging am Nachmittag zurück». In Diekirch wurde der Vorwarnpegel der Alzette überschritten, aber «offensichtliche Schäden» habe es aber nicht gegeben, so Claude Haagen, der somit an seinem letzten Tag als Bürgermeister und vor seinem Eintritt in die Regierung keine Krise bewältigen musste. Laut Meteolux soll sich die Lage in ganz Luxemburg weiter entspannen, denn weder für Mittwoch noch für Donnerstag ist Regen vorhersagt. Als Vorsichtsmaßnahme gilt jedoch für Mittwochvormittag, von 9 bis 12 Uhr noch die orangefarbene Warnstufe.

(jg/L'essentiel)