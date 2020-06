13 Prozent der Einwohner klagen über weniger Geld

«Wenige Dinge sind für das Wohlergehen der Menschen so zerstörerisch wie Arbeitslosigkeit und die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren.» Mit dieser düsteren Einleitung beginnt die am Dienstag veröffentlichte Statec-Studie über die sozio-ökonomischen Folgen der Krise und des Lockdowns. Der Studie zufolge hat die Krise eine große Zahl von Haushalten geschwächt. So gibt fast ein Viertel der Einwohner (24,7 Prozent) an, dass die Unsicherheiten im Zusammenhang mit ihrer Beschäftigung in diesem Zeitraum zugenommen haben.

Diese Zahl ist hoch, vor allem im Vergleich zur letzten vergleichbaren Studie: 2015 hatten nur 11 Prozent der Einwohner des Großherzogtums die Frage so beantwortet. Die Pandemie scheint also die Wahrnehmung der Arbeitnehmer von ihrer Beschäftigungssituation verändert zu haben. 60 Prozent derer, die um ihre berufliche Situation fürchten, haben einen stabilen Arbeitsplatz, während 25 Prozent aufgrund der Krise weniger arbeiten. Die restlichen 15 Prozent sind selbständig.

Etwas anders sind die Antworten, wenn die Bewohner nach ihrer persönlichen Situation gefragt werden. Insgesamt haben 13 Prozent von ihnen einen Einkommensrückgang erlebt, der auf Kurzarbeit oder den Verlust des Arbeitsplatzes zurückzuführen sein kann. 15 Prozent der Befragten geben an, dass sie gesundheitliche Folgen der Krise spüren. 28 Prozent der Befragten haben laut der Studie eine psychische Störung in der Krise entwickelt.

(jg/L'essentiel)