CIPU fordert bessere Planungskultur

In Luxemburg gedeihen Kräne, Gebäude wachsen wie Pilze, Städte breiten sich aus. Eine große Transformation der «urbanen Projekte» dauert seit einigen Jahren an und soll noch weiter fortgesetzt werden. Die gigantischen Baustellen, wie die am Bahnhof in der Hauptstadt, müssen allerdings gut verwaltet werden, warnt die Cellule nationale d’information pour la politique urbaine (CIPU), die verschiedene Akteure der Stadtpolitik zusammenbringt.

Am Donnerstag präsentierte diese die Ergebnisse einer in diesem Jahr durchgeführten Studie. Die Grundidee ist die Schaffung einer «besseren Planungskultur» in Luxemburg. Nach Angaben der CIPU ist die territoriale Entwicklung des Landes «von erhöhter Komplexität», da die Akteure so vielfältig sind und der Entscheidungsprozess oft langwierig sein kann. Die optimale Koordination und Positionierung der Bewohner «im Zentrum der Projektplanung» sind zwei Kernpunkte.

Nach Ansicht der CIPU ist der Bereich der Human Ressources enorm wichtig, so beispielsweise die administrative Vereinfachung, Anpassung an die Rechtsentwicklung und möglichst genaue Überwachung dieser «Großprojekte». Dabei verbinden sich architektonische, wirtschaftliche und soziale Interessen. Auch die Anpassung des Verkehrs, sowie die Förderung von Wohnen, Dienstleistungen und Handeln in den neuen Stadtteilen müssen stärker berücksichtigt werden. Dies sind Empfehlungen, die in mehreren Dokumenten zusammengefasst sind und als Grundlage für Überlegungen des Ministeriums für Energie und Raumordnung, des Ministeriums für Wohnungswesen, aber auch der Städte Luxemburg, Esch/Alzette und Düdelingen dienen sollen.

