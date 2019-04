Hunderte erweisen ihm die letzte Ehre

«Hierher zu kommen, um diesem großen Mann unseren Tribut zu zollen, ist das Mindeste, was wir als Bewohner dieses Landes tun können», sagt Fernando, 43. Er ist aus Ettelbruck angereist. So wie er, standen am Montag Hunderte von Menschen stundenlang vor dem großherzoglichen Palast Schlange.

«Ich lebe in Thionville, aber ich arbeite in Luxemburg», sagt Sophie. «Als ich jetzt über das Leben von Großherzog Jean gelesen habe, wurde mir klar, was für ein großer Mann er war. Ich wollte hier her kommen, um die großherzogliche Familie und alle Luxemburger zu unterstützen", erklärt die 43-Jährige ihr Kommen.

« Ein historischer Moment »

Etwas weiter hinten in der Schlange erklärt Sandy, 28, ihrem kleinen Sohn, den Grund für die Zusammenkunft all dieser Menschen. «Ich möchte, dass mein Sohn an diesem historischen Moment teilnimmt, denn er wird alle in Luxemburg lebenden Menschen prägen», erklärt die junge Mutter aus Asselborn.

Am Ausgang des Palastes sind die Gesichter besonders ernst. Hier schreiben die Besucher ihre letzten Gedanken in das Kodolenzbuch und drücken der großherzoglichen Familie ihr Beileid aus. «Wir standen am offenen Sarg. Es war sehr bewegend, den verstorbenen Großherzog Jean noch mal zu sehen. Ich habe sogar ein paar Tränen vergossen", gibt Sophia, 39, aus Luxemburg zu.

Noch bis Freitag können sich die Menschen vom verstorbenen Großherzog verabschieden. Es ist der Tag vor seiner Beerdigung.

(Ana Martins/L'essentiel)