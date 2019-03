Luxemburg verstärkt die Maßnahmen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Maßnahmen zum Schutz des Großherzogtums vor der Afrikanischen Schweinepest wurden verstärkt. Erstens erlaubte die Regierung ausnahmsweise die Jagd in der Überwachungszone bis zum 15. April, um die Population zu reduzieren. Jedes tot aufgefundene Wildschwein wird einer postmortalen Kontrolle unterzogen.

Darüber hinaus könnten in den kommenden Tagen oder Wochen neue Zäune errichtet werden, um die Ausbreitung der Schweinepest zu verhindern. Am Montag findet ein Treffen zwischen der Natur- und Forstverwaltung, der Veterinärverwaltung und Vertretern der belgischen Behörden statt, um die Situation zu bewerten.

Die afrikanische Schweinepest wurde im September in Belgien festgestellt. An der luxemburgischen Grenze wurden mehrere Fälle festgestellt, die rechtswidrig waren, darunter einer in Differt Ende Februar. Aber Luxemburg bleibt vorerst von der Krankheit verschont.

(jg/L'essentiel)