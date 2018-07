Claudine Konsbruck in der Chamber vereidigt

Die Chamber hat seit heute noch eine weitere Frau. Claudine Konsbruck wurde an diesem Dienstag zu Beginn der Plenarsitzung vereidigt. Sie tritt die Nachfolge von Marcel Oberweis in den Reihen der CSV an. Der 69-jährige zog es vor, nach 14 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen.

Die 51-jährige Konsbruck ist seit Februar 2011 Mitglied des Luxemburger Stadtrats und seit 1991 Regierungsrätin im Justizministerium. Sie wird daher bis zu den Parlamentswahlen am 14. Oktober fester Bestandteil der Abgeordnetenkammer sein. Mit ihr zählt diese nun 19 Frauen von 60 Abgeordneten.

(L'essentiel)