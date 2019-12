Neuer Krebsplan mit Schwerpunkt Digitalisierung

Die Hauptpriorität des Nationalen Krebsplans 2020-2024 (PNC2), der am Freitag vom Regierungsrat verabschiedet wurde, wird «die Digitalisierung, Umsetzung und Kompatibilität der Computerisierung auf allen Ebenen» sein, so eine am Freitagnachmittag veröffentlichte Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums. Dies sollte «positive Auswirkungen auf das Gesundheitssystem im Allgemeinen haben, indem der Informations- und Datenfluss zwischen den Spezialisten und den verschiedenen Institutionen, die an der Patientenversorgung, dem Gesundheitsmanagement und der epidemiologischen und klinischen Forschung beteiligt sind, verbessert wird».

PNC2 wird auch die Fortschritte des Vorgänger-Plans (PNC1), bei der Entwicklung des nationalen Zentrums für Humangenetik, der Einrichtung des onko-pediatrischen Dienstes in der Kannerklinik und der Schaffung des Nationalen Krebsinstituts weiterverfolgen. Darüber hinaus wird auch die Forschung nicht vergessen, da sie im Rahmen eines Nationalen Exzellenzzentrums für Translationale Onkologieforschung näher an die kundenorientierte Praxis herangeführt werden soll. Biologische Proben werden für Forschungsprojekte zur Entdeckung neuer Therapien gesammelt.

In Luxemburg sind Krebserkrankungen die erste Todesursache bei Männern und die zweite Todesursache bei Frauen. Jedes Jahr gibt es 3000 neue Fälle in unserem Land.

(L'essentiel)