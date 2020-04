Corona vermiest Chocolatiers das Ostergeschäft

Ostern steht vor der Tür! Am kommenden Sonntag wird das traditionelle Fest aber ganz anders aussehen als sonst – ohne Familienbesuche und große Ostereiersuche. Trotzdem sind die Regale der Supermärkte und Süßwarengeschäfte voll mit Osterpralinen, Schokohasen und Ostereiern.

«Bisher kann man aber nicht sagen, dass sich die Kunden auf die Osterartikel stürzen», erklärt ein Sprecher der Supermarktkette Cactus gegenüber L'essentiel. Da die Bevölkerung dazu aufgerufen wurde, das Haus nur für lebensnotwendige Einkäufe zu verlassen, blieben die Osterregale voll. Zu voll. «Als wir die Ware vor mehreren Monaten bestellt haben, war die Coronakrise noch kein Thema», so der Sprecher, «deshalb sind die Lagerbestände auf dem gleichen Niveau wie in den Vorjahren.» Bei Delhaize geht man andere Wege: «Wir haben beschlossen, einen Teil dieser Osterpralinen an unsere Mitarbeiter und/oder externe Partner, wie beispielsweise Vereine zu verteilen», so Delhaize Luxemburg.

Dennoch ist die aktuelle Situation auch für die Schokoladenhersteller problematisch. «Viele Unternehmen haben ihre Bestellungen storniert. Wir müssen mit Einbußen von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr rechnen», erklärt Alexandra Kahn von der Schokoladenfabrik Genaveh in Steinfort. Der Handwerksbetrieb beschäftigt insgesamt neun Mitarbeiter. Da die Produktion schon Mitte März eingestellt werden musste, arbeiten derzeit allerdings nur noch vier. Durch den Online-Verkauf der Produkte und die Einführung eines Abholdienstes, versucht das Unternehmen das wichtige Ostergeschäft noch zu retten – neben Weihnachten die Hauptsaison für Chocolatiers.

(nc/L'essentiel)