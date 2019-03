Bezahlen alleinstehende Menschen zu viel Steuern?

Sollte der Steuersatz so geändert werden, dass Einzelpersonen weniger bezahlen? Auf jeden Fall wird dies seit Dienstag in einer unterschriftsreifen Petition auf der Website der Chamber gefordert. «Wir sind eines der Länder in Europa, in denen Einzelpersonen die meisten Steuern zahlen», heißt es im Text. Die Person hinter der Petition möchte, dass sowohl verheiratete als auch alleinstehende Personen in die Steuerklasse 2 eingestuft werden, während sich alleinstehende Personen derzeit in der Klasse 1 befinden.

Eine weitere Petition zielt darauf ab, den Verkehr durch die Einführung eines Vignetten- oder Mautsystems während der Stoßzeiten zu regulieren. So sollen nur Einwohner während dieser Zeit kostenlos in die Stadt Luxemburg fahren. Ziel ist es, die Autofahrer dazu zu bringen, mit den öffentlichen Verkehrsmittel in die Stadt zu kommen.

Ziel: 4500 Unterschriften

Eine weitere Petition fordert mehr Zurückhaltung in den Duschen öffentlicher Schwimmbäder, wo Kinder «vor dem Geschlecht der Erwachsenen geschützt werden müssen», während ein anderer fordert, dass der öffentliche Verkehr die Qualität über den freien Zugang stellen sollte. Die anderen Petitionen betreffen die Zahlung der Gehälter von Beamten, den Verkehr in Zessingen, den Schutz von Fauna und Flora, Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen und die Lebensmittelqualität.

Alle diese Petitionen können bis zum 30. April auf der Website der Abgeordnetenkammer unterzeichnet werden. Wenn sie im angegebenen Zeitraum mindestens 4500 Unterschriften sammeln, wird sich die Chamber mit den Problemen beschäftigen.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)