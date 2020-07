Observationssatellit kostet Staat 139 Millionen mehr

Dank des neuen Satelliten «LUXEOSys», der bis zum Jahr 2023 in eine Erdumlaufbahn in 450 Kilometern geschossen werden soll, wird Luxemburg zehn Jahre lang Fotos mit sehr hoher Auflösung aufnehmen können. «Dieses Projekt ist Teil unserer Verteidigungsanstrengungen», sagte Geoffroy Beaudot, Leiter der Raumfahrtabteilung im Verteidigungsministerium. Durch das System werde der Staat in der Lage sein, seinen Bündnispartnern, wie der Nato oder der Uno, wichtige Daten zu liefern. Laut Verteidigungsminister François Bausch könne der Satellit auch im zivilen Bereich eingesetzt werden, beispielsweise um landwirtschaftliche Flächen oder Küstenabschnitte zu überblicken.

Nach einer ersten Rechnung, die 2018 vorgelegt wurde, sollte der Militärsatellit den luxemburgischen Staat knapp 170 Millionen Euro kosten. Da mehrere Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Wartung des Systems im ursprünglichen Budget nicht berücksichtigt wurden, sind die kosten zuletzt stark angestiegen – auf als 308 Millionen Euro. Das sind fast 139 Millionen mehr. Daher wurde im März 2020 ein neuer Gesetzentwurf vorgelegt, der Ausgaben von bis zu 350 Millionen Euro zulässt.

«Grundidee war nicht das Problem»

«Zusätzliche Kosten waren im ursprünglichen Projekt nicht vorhergesehen», räumte Beaudot ein. «Was den Betrieb des Satelliten angeht, sollte zunächst alles zentral in Diekirch ablaufen. Das war jedoch nicht möglich. Die Auslagerung des Betriebs ist ein zusätzlicher Kostenfaktor».

François Bausch, der bei der Einführung des Projekts noch nicht im Amt war, sondern Étienne Schneider, ist von dem Satelliten überzeugt: «Das Problem des Projekts war nicht seine Grundidee. Es wurde aber schlecht ausgearbeitet, weil zu viele Dinge nicht berücksichtigt oder unterschätzt wurden. In den vergangenen sechs Monaten haben wir versucht, das Projekt so transparent wie möglich zu gestalten, und ein Budget freizugeben, das wirklich Sinn macht.» Langfristig sollen durch den Betrieb des Satelliten mindestens 50 Arbeitsplätze geschaffen werden.

