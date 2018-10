Luxemburger arbeiten etwas länger als 33 Jahre

Ein Luxemburger, der im Jahr 2017 15 Jahre alt war, sollte damit rechnen, etwas mehr als 33 Jahre und zwei Monate zu arbeiten. Das geht aus einer Studie des europäischen Statistikinstituts Eurostat zur durchschnittlichen Dauer des Berufslebens hervor. Nicht berücksichtigt werden darin Studienzeit und Arbeitslosigkeit.

Das Großherzogtum liegt damit unter dem europäischen Durchschnitt von 36 Jahren. Im Jahr 2000 lag dieser noch bei etwa 33 Jahren. Im Durchschnitt arbeiten Frauen in der Europäischen Union fünf Jahre weniger als Männer (38 Jahre gegenüber 33 Jahren), was insbesondere auf den Mutterschaftsurlaub zurückzuführen ist.

Auch in der 2018er-Studie stellte Eurostat zwischen den Ländern teilweise große Unterschiede fest. Am längsten arbeiten in der EU können mit 41,7 Jahren die Schweden. Außerhalb der Union kommen die Isländer sogar auf 47 Jahre. Am anderen Ende der Skala stehen Italiener, Mazedonier und Montenegriner, die jeweils etwas über 31 Jahre lang arbeiten. In der Türkei arbeiten die Menschen im Schnitt nur 29 Jahre.

(jg/L'essentiel)