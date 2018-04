Blitzer-​​Marathon soll auf Raser-​​Gefahren hinweisen

Blitzer sind für viele Bürger ein Aufregerthema. Dabei bräuchte man sie gar nicht, wenn niemand zu schnell fahren würde. Doch dass das nicht so ist, sieht man an den jährlichen Statistiken. Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor Ursache Nummer eins für tödliche Verkehrsunfälle in Luxemburg und Europa. Beim Blitzer-Marathon will die Police Grand-Ducale erneut auf die Gefahren des zu schnellen Fahrens aufmerksam machen.

Bereits zum vierten Mal werden 18 europäische Länder an der Aktion teilnehmen. Diese wird von der Tispol (European Traffic Police Network) organisiert und startet am Mittwoch ab 6 Uhr. 24 Stunden lang gibt es im Großherzogtum verstärkte Kontrollen im gesamten Land.

Der Blitzer-Marathon endet am Donnerstagmorgen um 6 Uhr.

