Luxemburg ist für Expats teurer geworden

Europäische und ostasiatische Städte sind 2021 in der Rangliste der teuersten Städte für Expats nach oben gerutscht. Wie aus der am Dienstag veröffentlichten Studie des Instituts Mercer hervorgeht, steigen die Lebenshaltungskosten für ausländische Arbeits- und Fachkräfte oft wegen des schwächelnden Dollars. So ist Turkmenistans Hauptstadt Aschgabat wegen der «hohen lokalen Inflation» innerhalb eines Jahres vom zweiten auf den ersten Platz gerückt, erklärt Jean-Philippe Sarra, Leiter der Abteilung internationale Mobilität bei Mercer France gegenüber AFP.

Hongkong, wo Wohnen sehr teuer ist, fällt von Platz eins auf Platz zwei. Beirut hingegen, im vergangenen Jahr noch auf Platz 45, springt aufgrund der Inflation, der Wirtschaftskrise, der Pandemie und der Explosionen im Hafen auf den dritten Platz. Unter den für Expats zehn teuersten Städten der Weltbefinden sich demnach Tokio (4.), Shanghai (6.), Singapur (7.) und Peking (9.) sowie Zürich (5.), Genf (8.) und Bern (10.). Auch Luxemburg-Stadt ist im Vergleich zum vergangenen Jahr (Platz 83) teurer geworden und liegt nun auf Rang 63 von 209 Städten.

Rückgang der Auslandsentsendungen

Die Stadt London steht auf Platz 18 und Paris steigt aufgrund des relativ starken Euros von Platz 50 auf Platz 33. In den USA fällt die teuerste Stadt, New York, vom 6. auf den 14. Platz, gefolgt von Los Angeles (20.) und San Francisco (25). Indische Städte fielen in der Rangliste, wobei Mumbai (Bombay) aufgrund der Abschwächung der Rupie gegenüber dem Dollar von Platz 60 auf Platz 78 zurückfiel.

Mercer stellte auch einen Rückgang der Auslandsaufenthalte aus praktischen und finanziellen Gründen im Zusammenhang mit der Coronakrise fest. Langfristig sei bei Expats ein «Rückgang der traditionellen Auslandsentsendungen mit Familien für einen Zeitraum auf drei bis fünf Jahre» zu verzeichnen, erklärt der Mercer-Manager. Häufiger würden demnach auch Hin- und Rückreisen zwischen dem Wohnsitzland und dem Arbeitsplatz mit Flugzeiten von bis zu sechs Stunden in Kauf genommen. Ebenso gehe der Trend zu kürzeren Auslandseinsätzen von bis zu 18 Monaten, bei denen «der Mitarbeiter allein mit zwei oder drei Rückreisen im Jahr ausreist», erklärt Sarra.

Aber diese neuen Formen der Mobilität stellen die Unternehmen vor regulatorische Schwierigkeiten in Bezug auf Visa, Steuern und Sozialversicherung.

(nc/L'essentiel)