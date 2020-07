Die ADR schließt das Jahr ab aber bleibt kritisch

Der Rückblick der vierköpfigen ADR-Fraktion auf das parlamentarische Jahr begann am Dienstag mit einer Würdigung von Gast Gibéryen. Der Abgeordnete und Gründer der Partei verlässt die Chamber mit Beginn der parlamentarischen Sommerpause. Für ihn rückt Fred Keup nach, der bis zum Ende der Legislatur das Mandat ausüben soll. Gibéryen wird sich allerdings nicht ganz aus der Politik zurückziehen, er verspricht, «in der Partei aktiv zu bleiben, aber nicht in an vorderster Front». Fernand Kartheiser, Fraktionskollege des Scheidenden, lobte dessen «Ehrlichkeit» und seinen Kampf «für die Entwicklung einer konservativ-sozialen Tendenz im Land».

Kartheiser fuhr nach dieser Einleitung mit der eigentlichen Bilanz fort. Erster Tagesordnungspunkt war hier die Covid-19-Krise. Die Politik der Regierung kritisierte er, insbesondere die Wiedereröffnung der Schulen sei zu früh erfolgt. Aber auch für die Form der Entscheidungsfindung fand der Abgeordnete scharfe Worte:«Wir haben eine Tendenz zum Autoritären gesehen.» Er äußerte außerdem sein Bedauern darüber, dass «eine sehr knappe Mehrheit, 31 Abgeordnete, während der Krise Gesetze zu so sensiblen Themen wie Privatsphäre und persönlichen Freiheiten durch die Einschränkungen bei Reisen und täglichen Aktivitäten», verabschiedet hätten.

Rechtliche Schlupflöcher

Fernand Kartheiser machte auf die schlechte wirtschaftliche Lage als Folge der Coronakrise aufmerksam. Er wies auf das Risiko hin, dass Luxemburg sein AAA-Rating verlieren könne. Eine schlechtere Einstufung durch die Ratingagenturen könne sich demnach negativ auf den Finanzplatz auswirken und zudem auch allgemein die Wirtschaft im Land schwächen.

Beim Thema innere Sicherheit machte Kartheiser Außenminister Jean Asselborn «für die Verschlechterung der Lage im Bahnhofsviertel» verantwortlich, hier würden nach Ansicht der ADR «mafiöse Strukturen aus dem südafrikanischen Raum operieren». Der ADR-Mann kritisierte weiterhin «die rechtlichen Schlupflöcher, durch die ausgewiesene Menschen aufgrund europäischer Vorschriften am nächsten Tag zurückkehren» könnten. Dieses Problem werde durch mangelnde Mittel bei der Polizei verstärkt, die so die Ordnung in dem Viertel nur schwerlich herstellen könne.

Am Ende seiner Ausführungen sagte Kartheiser noch, dass er «im Herbst mit Nervosität innerhalb der Regierung» rechne. Die Regierungsparteien würden sich in wichtigen Fragen gegenseitig zerfleischen, ist Kartheiser überzeugt. «Wir werden in einem Umfeld, in dem die Ressourcen immer knapper werden, Einsparungen vornehmen müssen», gibt der ADR-Mann zu bedenken.