Tanken jetzt bald alle Touristen in Unterwäsche?

Vielleicht wird die Aktion zum Sommer-Gag 2020, eines ist jedenfalls sicher: Die knappen und teils skurrilen Outfits der Tanktouristen überraschen unsere Leser nach wie vor.

Nach dem außergewöhnlichen Tankstopp von Spiderman in Schengen und der Durchfahrt eines nur sehr leicht bekleideten Mannes in Larochette, zeigte sich nun auch am vergangenen Samstag in Grevenmacher ein Bitburger recht freizügig an der Zapfsäule.

Am Potaschberg in der Gemeinde Grevenmacher, nahe der Autobahn A1, bemerkte ein Leser einen Mann an der Tankstelle, der nur in Unterhemd und Unterhose bekleidet war. Gemäß Artikel 47 der Polizeiverordnung der Gemeinde Grevenmacher ist es «verboten, in der Öffentlichkeit in obszöner oder skandalöser Kleidung aufzutreten». Zur Erinnerung: In Deutschland, so erstaunlich es auch erscheinen mag, ist es nicht verboten, nackt zu fahren.

(fl/L'essentiel)