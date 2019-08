Maurice Bauer wird neuer Schöffe in Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Maurice Bauer ist neuer Schöffe in Luxemburg-Stadt. Der CSV-Politiker hat am Donnerstagmorgen seinen Eid vor Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) abgelegt. Er löst damit Isabel Wiseler-Lima ab, die als gewählte Abgeordnete des Europäischen Parlaments vor allem in Straßburg tätig ist.

Maurice Bauer ist damit künftig für die Bereiche Soziales, Senioren, Sozialwohnungen, Geschlechtergleichstellung, Integrationspolitik und Jugend zuständig. Bisher war er als Anwalt tätig. Von 2000 bis 2010 war er auch Generalsekretär der Luxemburger Börse und stellvertretender Generalsekretär der CSV.

(L'essentiel)