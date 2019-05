«RTL hat keinen Grund für die Ablehnung»

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Es ist nicht Sache der Regierung, sich zu den Verhandlungen und dem Austausch eines unabhängigen Gremiums zu äußern», in diesem Fall der Behörde zur Medienüberwachung (Alia). Dies ist im Wesentlichen die Antwort von Xavier Bettel, Minister für Kommunikation und Medien, zum Clinch zwischen RTL Luxemburg und der Parteil Déi Link.

Diese ist sauer, nachdem RTL sich geweigert hatte, ihre Werbespots auszustrahlen, weil diese nicht auf Luxemburgisch sind. Daraufhin wurde eine parlamentarische Anfrage mit hoher Dringlichkeitsstufe an den Premierminister gerichtet.

«Darüber muss noch einmal diskutiert werden»

«Die Verhandlungen zwischen den Parteien und den Medienvertretern wurden erstmals der Alia anvertraut», argumentiert Xavier Bettel. Letzterer war jedoch der Ansicht, das Fernsehen habe keinen Grund, einen Werbespot in französischer Sprache abzulehnen. RTL wiederum argumentierte, dass die Regeln schon vor einiger Zeit festgelegt worden waren, ohne bis dato jemals angefochten zu sein.

Xavier Bettel gab zu verstehen, sich in diese Sache nicht einmischen zu wollen und wies darauf hin, dass die Vereinbarung zwischen der RTL-Gruppe und dem Staat zum öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm in Luxemburg weder eine «Verpflichtung» zur Ausstrahlung von Werbespots «noch einen Hinweis» auf die sprachliche Vielfalt enthalte. Dieser letzte Punkt wird jedoch «im Rahmen der Neuverhandlung des Konzessionsvertrags» untersucht, so der Premierminister.

(th/L'essentiel)