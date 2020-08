Grenzgänger fallen aus Luxemburger Coronazahlen

Dass Luxemburg von zahlreichen Ländern als Corona-Risikogebiet eingestuft worden war, stieß nicht nur bei seinen Bürgern auf Unverständnis, sondern auch in der Politik. Die Regierung hat daher beschlossen, die Grenzgänger nicht mehr in der Statistik anzuführen. Bereits seit dem vergangenen Donnerstag tauchen sie nicht mehr in den täglichen Coronazahlen auf.

«Die Erklärungsbemühungen auf verschiedenen Ebenen, selbst von den Ministern Paulette Lenert, Jean Asselborn und Premier Xavier Bettel, über die besondere Situation Luxemburgs und seine ehrgeizige Teststrategie, die auch 200.000 Grenzbewohner umfasst, werden vom Europäischen Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) nicht berücksichtigt», bedauert das Gesundheitsministerium. Vergleiche mit anderen Ländern würden so verzerrt. Für Luxemburg, das – gerechnet auf die Bevölkerung – weltweit mit die meisten Tests durchführt, könnten nicht die selben Regeln angewandt werden.

Weiterhin Beschränkungen in 15 Ländern

Um die Ausbreitung des Coronavirus weiterhin einzudämmen, können sich die Grenzgänger allerdings weiterhin im Großherzogtum auf das Virus testen lassen. «Die Teststrategie und die Nachverfolgung von Kontakten ändern wir nicht. Im Kampf gegen das Virus werden die Grenzgänger weiterhin berücksichtigt», erklärt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Welche Ländern nun ihre Einstufung Luxemburgs als Risikogebiet ändern, bleibt abzuwarten. Für Luxemburger gelten noch immer Beschränkungen in der Schweiz, im Vereinigten Königreich, Dänemark, Tschechien, Zypern, Estland, Lettland, Litauen, Finnland, Irland, Island, Norwegen, Rumänien, in der Slowakei und Slowenien.

(Nicolas Martin/L'essentiel)