So sagt die Horesca dem Virus den Kampf an

«Es ist unerlässlich, dass Unternehmen alle Maßnahmen respektieren, die die Sicherheit und Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden garantieren», stellt der Nationale Verband der Hoteliers, Restaurants und Cafés (Horesca) am Donnerstagmorgen klar. Trotz der derzeitigen Unklarheit, was das Datum der Wiederaufnahme der Aktivitäten angeht, arbeite man aktiv und mit vielen Sicherheitsmaßnahmen auf die erhoffte Lockerung für das Gastro-Gewerbe hin.

So wurde ein neues «Safe to serve»-Label eingeführt, das «eine ganze Reihe von Aktionen zur Wiederaufnahme der Aktivitäten unter den bestmöglichen Bedingungen» zusammenfasst. Dabei geht es um Social Distancing, die Ausstattung der Räumlichkeiten und die Maskenpflicht. Es wurde auch ein spezieller Gesundheitsleitfaden für den Sektor erstellt, der «in Kürze» an die 2900 von der Horesca vertretenen Unternehmen und damit an über 18.000 Beschäftigte verschickt wird.

Cafés, Restaurants und Hotels die das Label beantragen, unterschreiben damit eine Verpflichtung, dass sie sich an die entsprechenden Maßnahmen halten werden und sie aktiv umzusetzen. Damit will die Branche gewährleisten, dass «ein Getränk oder eine Mahlzeit, die mit Freunden oder der Familie eingenommen wird, Momente der Freude und des Austauschs bleiben sollten, besonders in der gegenwärtigen Situation».

(nc/L'essentiel)