Operation von Maria Teresa ist gut verlaufen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Großherzogliche Hof hat am Donnerstag mitgeteilt, dass die Knie-Operation der Großherzogin Maria Teresa ohne Komplikationen in der Klinik in Eich über die Bühne gegangen ist. Durchgeführt wurde sie von Professor Romain Seil.

In den kommenden Wochen muss sich die Großherzogin aber nun erstmal schonen.

Vergangene Woche hatte der Großherzogliche Hof kommuniziert, dass der Eingriff aufgrund einer Verletzung nötig geworden ist.

(L'essentiel)