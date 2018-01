Grippewelle kommt nur langsam nach Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Frankreich haben sich die Grippefälle in einer Woche zwischen Weihnachten und Silvester verdoppelt. Und jetzt steht das Nachbarland vor einer regelrechten Epidemie. Dennoch ist die Region Grand Est bisher weitestgehend verschont geblieben. Und auch in Luxemburg verbreitet sich die Krankheit vorerst langsam.

In der Woche vom 18. bis 24. Dezember war die «klinische Aktivität der Influenza auf niedrigem Niveau», so das Sentinel Influenza Surveillance Network, dessen Daten im National Health Laboratory analysiert werden. Zwei Fälle von Influenza A wurden festgestellt, in der Vorwoche ein Fall von Influenza B.

55.000 Grippeimpfungen

Die luxemburgischen Behörden empfehlen, dass sich die am stärksten gefährdeten Personen impfen lassen. Das sind Menschen über 65 Jahre oder Erwachsene und Kinder mit chronischen Lungen- und Herzerkrankungen. Fünfzehn Tage nach der Impfung ist das Immunsystem für sechs Monate gewappnet.

Während der vorangegangenen Grippeepisode wurden zwischen Mitte 2016 und Mitte Februar 2017 insgesamt 55.006 Impfstoffe von luxemburgischen Großhändlern verkauft. Dies entspricht fast 10 Prozent der luxemburgischen Bevölkerung. Im Großherzogtum werden schätzungsweise 25.000 bis 50.000 Menschen pro Jahr mit dem Virus infiziert.



(L'essentiel)