«Rechts vor links» steht nicht zur Debatte

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Belgien haben die flämischen Gemeinden beschlossen, die Rechts-vor-links-Regel im Straßenverkehr abzuschaffen. Sie halten diese für gefährlich, weil es immer wieder zu Unfällen komme. An den betroffenen Kreuzungen stehen seither Schilder. Diese Entscheidung hätte die Zahl der Unfälle und Geschwindigkeitsüberschreitungen reduziert.

Paul Hammelmann, Präsident der Sécurité Routière, ist nicht der Meinung, dass diese Maßnahme Vorbild für Luxemburg sein sollte. «Es gibt keinen Grund, die Rechts-vor-links-Regel abzuschaffen», sagt er. Die Regel sei in den Köpfen der Verkehrsteilnehmer fest verankert. Um Unfälle in Städten zu reduzieren, hält er es sogar für sinnvoller, die Regel noch öfter anzuwenden, vor allem in innerstädtischen Bereichen.

In Bartringen (2015) und Düdelingen (2017) wurden Zonen ohne Beschilderung eingerichtet, in denen «Rechts vor links» gilt. Außerdem wurde das Tempolimit auf 20 Stundenkilometer herabgesetzt. Das hat sich offenbar bewährt. «Meines Wissens nach gab es in diesen Zonen überhaupt keine Unfälle», sagt Frank Colabianchi, Bürgermeister von Bartringen. Dass sich das Verhalten der Autofahrer dadurch geändert hat, stellt auch die Gemeinde Düdelingen fest. «Sie fahren langsamer und sind vorsichtiger. Ich denke, dass dieses Modell demnächst häufiger zu finden sein wird», sagt Hammelmann.

(Olivier Loyens/L'essentiel)