Informationsmesse lockte 300 Jugendliche an

Studenten, freiwillige Arbeiter, Auszubildende oder Berufsanfänger: Mehr als 300 Menschen zog es am Mittwochnachmittag auf die Informationsmesse «Déng Zukunft - Däi Wee» des SNJ (Service national de la jeunesse) in Differdingen. Das jährliche Treffen, auf dem Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten vorgestellt werden, fand in diesem Jahr unter freiem Himmel statt. Trotz Regen und kühleren Temperaturen konnte die Vielfalt der Stände bei den Besuchern punkten.

Insgesamt waren 54 Aussteller anwesend, darunter die Polizei, die Handelskammer, Luxlait, Post oder Losch, sodass jeder fündig geworden sein dürfte. Auch «L'essentiel» war vertreten. «Welche Stellen werden bei Ihrer Zeitung angeboten?», fragte William. Die meist gestellten Fragen betrafen die Ausbildung, aber auch die Suche nach Praktika und Sommerjobs wurde vermehrt thematisiert. Die meisten Anwesenden waren im Alter zwischen 16 und 21 Jahren. Sie sammelten Informationsbroschüren und suchten den Austausch mit Fachleuten.

Um das Angebot noch zu erweitern, waren auch die Armee und das Bauunternehmen Stugalux vor Ort. «Wir wollen den Jugendlichen helfen, ihren Weg zu finden», sagte Catia Pereira, SNJ-Koordinatorin für diese Differdinger Ausgabe, die ursprünglich für Februar geplant war.

(nc/L'essentiel)