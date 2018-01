Luxemburger feiern mit «Bad Banks» Weltpremiere

«Bad Banks» so nennt sich eine neue deutschsprachige Serie die unter der Regie von Christian Schwochow nun Erfolge verbucht: Im Feburar feiert die Serie auf der Berlinale Weltpremiere. In dem Sechsteiler geht es um eine junge Bänkerin in der Finanzwelt. Nachdem sie ihren Job verliert, wird sie in eine Intrige verstrickt, die sie zwingt ihrer eigenen Bank zu schaden.

Zur Besetzung gehören unter anderem die deutsche Schauspielerin Paula Beer und die Luxemburgerin Désirée Nosbusch. Auch weitere luxemburgische Filmgrößen wie Germain Wagner sowie Marc Limpach waren an dem mehrteiligen Streifen mit am Werk.

Die Erstausstrahlung von «Bad Banks» findet am 1. und 2. März 2018 auf Arte statt. Auch im ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) wird die deutsch-luxemburgische-französische Koproduktion zu sehen sein.



(chb/L'essentiel)