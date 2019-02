Arbeiter kommt durch Sturz in Steinsel ums Leben

Zu einem Arbeitsunfall mit Todesfolge kam es am Montagmorgen in der Rue Paul Eyschen in Steinsel. Ein Arbeiter ist aus bislang ungeklärten Gründen gegen 9.45 Uhr von einem drei Meter hohen Dach gestürzt. Der 42-jährige Mann ist noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben.

Die Staatsanwaltschaft hat die Kriminalpolizei und den Mess- und Erkennungsdienst mit der Untersuchung beauftragt. Auch die Gewerbeinspektion war am Unfallort.

(L'essentiel)