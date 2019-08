Bis September: Zuglinien ab Montag gesperrt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die CFL werden ab Montag umfangreiche Arbeiten an ihrem Schienennetz vornehmen. Fahrgäste der Bahnlinien 10, 30, 60 und 90 müssen daher wieder Ersatzbusse nutzen. Flyer mit den entsprechenden Änderungen einschließlich alternativen Verbindungen liegen an den betroffenen Bahnhöfen aus.

Der Abschnitt zwischen Luxemburg und Bettemburg ist von Montag, 19. August, bis einschließlich Freitag, 23. August, gesperrt. Betroffen sind die Linien 60 (Luxemburg - Esch/Alzette - Petingen - Rodingen) und 90 (Luxemburg - Bettemburg - Thionville - Metz - Nancy).

Grund ist der Bau der neuen Linie, deren Inbetriebnahme für 2024 geplant ist. Gleichzeitig sollen am Bahnhof Bettembourg neue Oberleitungen installiert und Gleise erneuert werden.

Instandhaltung und Neubau

Die Strecken zwischen Ettelbrück und Diekirch sowie zwischen Ettelbrück und Ulflingen der Linie 10 (Luxemburg - Ulflingen - Gouvy) sind von Samstag, 24. August, bis Sonntag, 15. September, gesperrt. Die CFL wird verschiedene Wartungs- und Bauarbeiten sowie Arbeiten zur Erneuerung der Haltestelle in Ettelbrück durchführen.

Auf der von Freitag, 27. September, ab 22 Uhr, bis Sonntag, 29. September, gesperrten Strecke zwischen Luxemburg und Ettelbrück werden die Arbeiten am Viadukt Pulvermühle fortgeführt. Auch die Modernisierung des Bahnhofs in Mersch wird fortgesetzt.

Auch Strecke Oetringen-Trier betroffen

Eine weitere Einschränkung: Auf der Linie 30 wird es von Samstag, 24. August, bis Sonntag, 8. September, sowie an den Wochenenden vom 14. und 15. September keinen Bahnverkehr zwischen Oetringen und Trier geben. Grund sind Gleisarbeiten am Bahnhof Wecker sowie zwischen Manternach und Wasserbillig. erneuert und in Wasserbillig sind Fahrleitungsarbeiten geplant.

Der Abschnitt zwischen Luxemburg und Oetringen wird am Samstag, 28., und Sonntag, 29. September, aufgrund von Sanierungsarbeiten zwischen Luxemburg-Stadt und Sandweiler-Contern gesperrt.

Die CFL kündigt Ersatzbusse an, nähere Informationen können unter www.cfl.lu abgerufen werden. Fahrgäste mit körperlichen Beeinträchtigungen können sich vor Antritt ihrer Reise unter der Nummer 4990-3737 mit den CFL in Verbindung setzen.

(sg/L'essentiel)