Hunderte feiern Corona-​​Party auf der «Kinnekswiss»

Während auf den Terrassen der Bars und Restaurants genauestens auf die Corona-Maßnahmen geachtet wird, feierten am Samstag Hunderte Menschen auf der «Kinnekswiss» ohne jede Vorsicht. Was zunächst noch gut gelaunt, aber dennoch oft ohne Abstände und Schutzmasken begann, entwickelte sich mit zunehmendem Alkohol-Konsum in der Nachmittagssonne zu chaotischen Zuständen und sogar einigen Schlägereien. «Wir sind 16 Jahre alt, und wir werden keine weitere Gelegenheit haben, unsere Jugend zu genießen», rechtfertigt ein Teenager vor Ort die Aktion und «hofft, das Virus nicht mit nach Hause zu bringen».

«Normalerweise bin ich vorsichtig, aber jetzt nicht. Unweigerlich denkt man ans Coronavirus, aber es ist jetzt ein Jahr her, seit ich das letzte Mal Party gemacht habe. Es ist schade, dass manche Leute alles durch Streitereien verderben», erklärt ein junger Mann. Mindestens zwei Schlägereien wurden von der Polizei auf Anfrage von L'essentiel bestätigt.

Die aktuellen Corona-Vorschriften in Luxemburg verbieten jede Versammlung von mehr als 100 Personen, genau wie Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit. «Im Falle eines Verstoßes gegen diese Maßnahmen riskiert die Person eine Geldstrafe zwischen 500 und 1000 Euro», heißt es auf der Website der luxemburgischen Regierung.

(Thomas Holzer/L'essentiel)