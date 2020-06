Hauptstadt kauft Gutscheine für eine Million

Wie kann der Handel in der Hauptstadt nach der Corona-Krise wiederbelebt werden? Um die Kunden zu ermutigen, ihr Geld in den Geschäften auszugeben, richtet die Stadt Luxemburg ein Gutscheinsystem ein.

«Die Hauptstadt kauft 20 Geschenkgutscheine zu je 50 Euro. Das sind also 1000 Euro pro Geschäft. Die Aktion umfasst den Einzelhandel und die Gastronomie», erklärt Mireille Rahme, Vizepräsidentin des städtischen Geschäftsverbands UCVL.

Stadt übernimmt zehn Prozent

Bei etwa 1000 Geschäften nimmt die Stadt also rund eine Million Euro in die Hand. «Das ist der richtige Weg, um die Menschen wieder in den Einzelhandel zu locken. Gleichzeitig müssen die Geschäfte das Geld nicht vorstrecken, da die Gutscheine bereits bezahlt sind», so Rahme weiter.

CSV-Schöffe Serge Wilmes sagte im Gespräch mit L'essentiel: «Er ist bald auf der Website letzshop.lu erhältlich und gilt in allen Geschäften.» Wer ein 50-Euro-Gutschein kauft, kann in den Geschäften 55 Euro ausgeben, weil die Stadt zehn Prozent des Wertes zahlt.

(th/L'essentiel)