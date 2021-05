«Es gab kein Einverständnis für den Rücktritt»

Der ehemalige Vizepremier- und Justizminister, Félix Braz, hat beim Verwaltungsgericht Berufung gegen seine Entlassung eingelegt. Sein Anwalt, Jean-Marie Bauler, erklärt den Schritt: «Mein Mandant hat von seiner Entlassung erfahren, nachdem er von der Intensivstation verlegt wurde.» Braz' Plan sei eigentlich gewesen, wieder ins Büro zurückkehren und seine Ämter wieder auszuüben.

Für Braz, der sich damals von einem Herzinfarkt erholte, sei die Entlassung ein «ziemlich harter Schlag» gewesen: «Er hatte nie die Absicht geäußert, seine Ämter niederlegen zu wollen», betonte Bauler. Nach reiflicher Überlegung sei er nun zur Schlussfolgerung gekommen, den Fall vor Gericht zu bringen.

Rücktritt oder Entlassung – Entscheidende Frage

Laut dem Anwalt habe Braz nie sein Einverständnis für den Rücktritt gegeben: «Mein Mandant war zu dem Zeitpunkt gar nicht in der Lage, eine solche Entscheidung zu treffen.» Artikel 77 der Verfassung besagt, dass «der Großherzog die Mitglieder der Regierung ernennt und entlässt». Am 11. Oktober 2020 bekam Braz einen ehrenhaften Rücktritt per Erlass von Premierminister Xavier Bettel (DP) zugestanden. Dieser wurde vom Großherzog unterzeichnet. Nun muss das Gericht entscheiden, ob der Vizepremier zurückgetreten ist oder entlassen wurde. Bauler rechnet damit, dass das Verfahren bis Ende des Jahres 2022 dauern wird. Die nächsten Chamber-Wahlen finden 2023 statt.

Rücktritt oder Entlassung? Das Problem wird jedoch noch an ganz anderer Stelle akut. Stellt sich durch sie doch die Frage, ob die Chamber derzeit gesetzeskonform besetzt ist. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls Anwalt Jean-Marie Bauler. Nach der Verfassung ist der Ablauf normalerweise wie folgt: Wird ein Abgeordneter zum Minister ernannt und scheidet dann aus diesem Amt wieder aus, so wird er automatisch zum nächsten Nachrücker im Parlament. Bei Déi Gréng wurde am 8. Oktober 2019 ein Mandat nachbesetzt, als Semiray Ahmedova den zurückgetretenen Roberto Traversini ersetzte. Also drei Tage bevor der «Rücktritt» von Braz unterschrieben wurde. Bauler bedauert, das bei dem Ablauf der Ereignisse «ein Mangel an Respekt vor dem Gesetz» geherrscht habe.

(jw/L'essentiel)