Die CNS hält an den Niederlassungen fest

Die Gesundheitskasse (Caisse Nationale de Santé, CNS) hat am Donnerstag ihre neuen Räumlichkeiten in Differdingen, im Herzen der neuen Gebäude hinter dem Einkaufszentrum von Opkorn, eingeweiht. Bisher war die Niederlassung in der Nähe des Gerlache-Parks angesiedelt. In der neuen Niederlassung der CNS werden insgesamt acht Personen arbeiten.

«Es ist schade, dass die CNS nicht mehr im Stadtzentrum liegt», sagte Christiane Brassel-Rausch (Déi Gréng), Bürgermeisterin von Differdingen, «aber ich verstehe, warum man diese Räumlichkeiten gewählt hat.» Bisher war die Niederlassung in der Nähe des Gerlache-Parks angesiedelt. «Es ist ein Gebäude, das architektonisch zu unserer Politik passt, die wir für unsere neuen Räumlichkeiten in den nächsten Jahren anstreben wollen», sagt Christian Oberlé, Präsident der CNS. Das Konzept mit den Vergaben von Terminen «wurde durch die Corona-Pandemie beschleunigt».

Fünf neue Niederlassungen

Laut Christian Oberlé haben die Niederlassungen trotz Digitalisierung immer noch eine Zukunft. «Es gibt zwei Gruppen: diejenigen, die mit der digitalen Technologie vertraut sind und wollen, dass alles über sie läuft» sagt er, «und diejenigen, die immer persönliche Treffen bevorzugen werden. Diese Gruppe sollte nicht unterschätzt werden».

Gegenwärtig gebe es keinen Hinweis darauf, dass es zu viele Niederlassungen gibt. «Auch wenn die Digitalisierung weiter zunehmen wird, muss das Beratungsangebot erhalten bleiben», sagt Romain Schneider, Minister für soziale Sicherheit, «wir müssen denjenigen helfen, die sich bei der Verwendung von Telefonen, iPads und anderen IT-Geräten nicht wohl fühlen.» Er verweist auch auf den «Wunsch nach Dezentralisierung». Der Minister will «die Verbindung überall im Land aufrechterhalten». Darüber hinaus werden in den kommenden Wochen fünf neue Niederlassungen eingeweiht.

(jg/L'essentiel)