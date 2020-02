«Frankreich muss seine Schmuggler selbst fangen»

Eine Packung Zigaretten wird ab dem 1. März in Frankreich die 10-Euro-Grenze überschreiten. Ein symbolischer Wert, aber auch eine deutliche Erhöhung. Der Preisunterschied zwischen einem Paket im Großherzogtum und einem Paket in Frankreich wird sich nahe zu verdoppelt.

Angesichts der Dichte des grenzüberschreitenden Verkehrs dürfte dieser Anstieg dem Schmuggel aus Luxemburg neuen Schwung geben. Von den aufeinanderfolgenden Erhöhungen merken die Tankstellenbetreiber bei ihrem Absatz nichts. Der Ablauf ist immer gleich: «Die meisten kommen am Wochenende, kaufen ein Dutzend Pakete und verkaufen sie an ihre Freunde und Verwandten. Jeder trägt das Risiko alleine, es ist nicht unsere Aufgabe, die Polizei zu spielen», erklärt ein Fachmann gegenüber L'essentiel.

«Das Risiko ist zu groß»

Nach französischem Recht hat eine Person das Recht, vier Stangen, 400 Zigarillos, 200 Zigarren oder ein Kilogramm losen Tabak aus einem anderen europäischen Land einzuführen. Für darüber hinausgehende Mengen können Strafzahlungen (zum Beispiel 840 Euro für 20 Stangen) vom Zoll verhängt werden, ganz zu schweigen von möglichen strafrechtlichen Konsequenzen. «Ich für meinen Teil bringe nur meiner Familie und Freunden im Elsass was mit. Das Risiko ist zu groß», sagt ein Grenzgänger. Die Aussage zeigt jedoch, dass der günstige Zigarettenpreis in Luxemburg nicht nur den Rauchern in den direkten Grenzregionen zugute kommt.

Auf die Frage danach sagten die französischen Zollbeamten, dass der Kampf gegen die Tabakhändler «eine Priorität» sei. Das luxemburgische Finanzministerium wies seinerseits darauf hin, dass am 1. Februar eine Erhöhung der Verbrauchssteuer (+ 0,46 € pro 1000 Zigaretten) in Kraft getreten sei. Die Zoll- und Verbrauchssteuerverwaltung erklärte ihrerseits, dass die Kontrolle von Personen, die Zigaretten nach Frankreich einführen, nicht in ihre Zuständigkeit falle. «Wir werden nicht kontrollieren, was die Franzosen aus Luxemburg nach Hause bringen. Frankreich muss seine Schmuggler selbst fangen.»

(th/L'essentiel)