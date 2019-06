Luxemburger wird zum Helden von Hongkong

Er bereut es nicht. Das stellt Jose Lopes Amaral am Samstag auf Facebook klar. Der Luxemburger Fotograf hat die Proteste in Hongkong gegen das geplante Auslieferungsgesetz dokumentiert. Dabei eskaliert die Situation zwischen Demonstranten und Polizei immer weiter – bis Polizisten schließlich auch die Presse angreifen. Der Luxemburger bekam das hautnah mit. Und ein Video zeigt die Begegnung:

“Press! You’re shooting at the press!”



Josep (hope I spelled that right) had balls of steel to call out these cops, on this day, at this time. pic.twitter.com/W5CpdgF4o9