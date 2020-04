«Manche Kunden greifen Mitarbeiter verbal an»

Social Distancing sorgt in den Supermärkten des Landes weiterhin für Probleme. Laut Delhaize halten sich zahlreiche Kunden nicht an die Regeln. Die Supermarkt-Kette hat in ihren Filialen in Belgien und Luxemburg beobachtet, dass drei von zehn Kunden den empfohlenen Abstand nicht einhalten. Auch würden viele Kunden weiterhin zusammen Einkaufen kommen und den Einkaufswagen als Abstandhalter zwischen sich nutzen, so das Unternehmen.

Manche Menschen «weigern sich komplett, einen Wagen zu benutzen oder halten keinen Abstand zu unseren Mitarbeitern», so Delhaize. «Manchmal geht das noch weiter und die Kunden greifen Mitarbeiter und Sicherheitspersonal verbal an.»

Um das Ansteckungsrisiko zu verringern, wurden bei der Supermarkt-Kette mehrere Maßnahmen ergriffen: Aufkleber wurden auf dem Boden angebracht, um Sicherheitsabstände deutlich zu markieren, Einkaufswagen und Bezahlterminals werden regelmäßig desinfiziert und frisches Brot wird nun in Plastiktüten abgepackt.

(Thomas Holzer/L'essentiel)