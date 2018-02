Hat Kabel(-​​TV) noch eine Zukunft in Luxemburg?

Rund 50 Jahre vor Netflix, Amazon Video und Co. kraxelten die Luxemburger aus ihren Tälern, setzten Antennen auf die Hügel und legten sich Leitungen in ihre Dörfer: Das Kabelfernsehen war geboren. Bevor in den Achtzigerjahren das Satellitenfernsehen seine Erfolgsgeschichte antrat, verfügten 90 Prozent der Luxemburger Haushalte über einen Kabelanschluss. Netze gab es Dutzende – von kleinen, privaten Gemeinschaften bis hin zu ganzen Kommunen, die sich zusammengeschlossen hatten.

Heute scheint es etwas übersichtlicher zuzugehen. Neben zwei großen Kabelunternehmen gibt es noch einige Gemeindeanbieter und einige Antennenvereinigungen, diese vor allem im ländlichen Bereich. Rund 80 Prozent der 250.000 Haushalte im Großherzogtum haben noch einen Anschluss, Tendenz sinkend. Hat das Kabel langsam ausgedient?

Kabel gegen Glasfaser

«Ganz und gar nicht», sagt Paul Denzle, Präsident der Interessenvertretung der Kabelbranche und der Kabelkunden («Association des antennes collectives», AAC), die am Mittwoch ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Denn das Kabel sei heute sehr viel mehr als nur TV. «Wir beschreiten die Weiterentwicklung von Fernsehanbietern hin zu modernen Kommunikationsanbietern», erklärt Denzle. Dass die immer größer werdende Zahl der Ausländer ihre heimischen Sender lieber per Satellit oder Internet empfängt und junge Leute sich vom klassischen, linearen Fernsehen abwenden, sei natürlich ein Problem. «Aber auch gleichzeitig eine Chance», so Denzle. Denn das Kabel stünde der Glasfaser in nichts nach und liefere ebenso schnelles Internet in die Haushalte. Die Politik und die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, sei eine der großen Aufgaben der AAC.

Doch Denzle und seine Mitstreiter machen nicht nur die Lobbyarbeit für die Kabelanbieter, sondern vertreten auch die Interessen ihrer Kunden. «Stichwort Geoblocking», so der AAC-Präsident: «Wir setzen uns dafür ein, dass Kunden gebuchte Abonnements – zum Beispiel Sport-Pakete – künftig auch außerhalb der Luxemburger Grenzen nutzen können.»

(Philip Weber/L'essentiel)