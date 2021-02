«Die psychische Belastung der Schüler nimmt zu»

Die Auswirkungen der Pandemie und die Gefahr, dass diese einen negativen Einfluss auf die Gewaltbereitschaft der Jugendlichen haben könnte, hatte bereits der Minister für innere Sicherheit, Henri Kox, angesprochen. «Der Druck und die psychische Belastung der Schüler nehmen zu», bestätigt nun Nathalie Keipes, Leiterin des Centre psycho-social et d’accompagnement scolaire de l'Éducation nationale. «Wir sehen es in den Beratungszentren der Lyzeen. Junge Menschen haben mehr akute Symptome als früher.»

«Die Frustrationstoleranz ist geringer als in normalen Zeiten», sagt sie. Natürlich dürften diese mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen nicht als Entschuldigung für gewalttätiges Verhalten dienen. Aber die aktuelle Situation sollte Lehrende und Erziehende zu einem «aufmerksamen Ansatz» ermutigen.

Anfang der Woche hatte die Agess (Association générale des professeurs de l'enseignement secondaire et supérieur) einen zum Teil extremen Anstieg der Gewalttätigkeit angeprangert, der eine Bedrohung für andere Schüler, Lehrer und das gesamte Schulpersonal darstelle.

Nathalie Keipes beharrt auf der Notwendigkeit eines präventiven Ansatzes, um «das Thema an der Wurzel zu packen und eine Eskalation zu vermeiden». So wird das Ministerium an den Lyzeen Kampagnen starten, die mehrere zentrale Themen behandeln: Gewalt, Sucht oder Cyber-Mobbing in sozialen Netzwerken.

«Natürlich kann ein Schüler, wenn er die Grenze überschreitet, von der Schule verwiesen werden. Danach werden Schritte eingeleitet, damit die Person in anderen Lyzeen wieder den normalen Unterricht besuchen kann», erklärt Keipes. Die primäre Aufgabe der Schule sei es günstige Bedingungen für das Lernen zu schaffen, und nicht Disziplin zu lehren.

Das Ministerium lehnt in diesem Zusammenhang die Idee eines Sonderschulzentrums für die gewalttätigsten Schüler, die von einigen Verbänden vorgeschlagen wurde, ab. «Für sehr gewalttätige Schüler gibt das Zentrum für sozial-emotionale Entwicklung», heißt es aus dem Ministerium. Aber es gehe auch nicht darum, mit dem Finger auf die technischen Lyzeen zu zeigen. «Es gibt kein Lycée, an dem es mehr Fälle von Gewalt gibt, auch wenn es anfälligere Schulen oder Stadtteile gibt, in denen die Bevölkerung diesen Problemen stärker ausgesetzt ist», sagt Keipes.

(Thomas Holzer/L'essentiel)