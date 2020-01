Luxemburger jagt Einbrecher quer durch Hesperingen

In der Rue de l'Alzette in Hesperingen kam es am Montag zu einer Szene wie aus einem Hollywood-Film: Gegen 18.45 Uhr überraschte ein Bewohner Einbrecher in seinem Haus. Die Täter flüchteten, doch der Hausbesitzer verfolgte sie zu Fuß. Auf der Flucht liefen die Täter und ihr Verfolger über die Route de Thionville durch das Zentrum von Hesperingen bis zum Parkplatz gegenüber der Place Paul Jomé.

An der Bushaltestelle «Am Keller» stiegen sie in ihr Fluchtfahrzeug, einen kleinen dunklen Wagen mit deutschem Kennzeichen, und starteten in Richtung Bonneweg. Der Überfallene versuchte noch, einen der Einbrecher festzuhalten und wurde vom Fluchtwagen bis zur Kreuzung nahe der Kirche mitgeschleift. Hier verlor er den Halt und fiel auf die Straße. Den Tätern gelang die Flucht.

Mehrere Personen standen an der Bushaltestelle «Am Keller» und beobachteten die Szene. Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen oder zum Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, diese umgehend an die Polizeidienststelle Luxemburg zu geben. Telefon: 244404500.

(mb/L'essentiel)