In Luxemburg ist die Dunkelziffer sehr klein

Etwas unbemerkt neben der großangelegten PCR-Testreihe, die Tag für Tag die neuen Infektionszahlen liefert, läuft im Großherzogtum eine Antikörpertestreihe, in der das Blut der Teilnehmer unter die Lupe genommen wird. «Beide sind Teil unserer Large-Scale-Teststrategie und wichtig, um ein Bild von der Corona-Pandemie zu bekommen», sagt Monique Putz vom Gesundheitsministerium auf L'essentiel-Nachfrage.

Pro Woche bietet die Santé 1000 Termine an. «Sie sind fast immer ausgebucht», sagt Putz. So unterzogen sich im Zeitraum vom 16. November 2020 bis zum 5. März 2021 hierzulande mehr als 11.000 Personen einem Antikörpertest. In dieser Zeit sei der Prozentsatz der positiven Befunde von zuvor sechs auf zwölf Prozent gestiegen.

Wenig unentdeckte Fälle

Das spiegele einerseits die gestiegene Infektionslage als auch die größer werdende Zahl der Geimpften wider, die ebenfalls Antikörper gebildet haben. Die Wissenschaft geht jedoch auch davon aus, dass auch viele Personen, die bereits das Coronavirus in sich trugen, negativ auf den serologischen Test reagiert haben, weil die im Blut zirkulierende Antikörper nach und nach verschwinden.

Wie Monique Putz weiter erklärt, sei auch festgestellt worden, dass Luxemburg sehr wenig unentdeckte Fälle hat: «Je nach Woche sind es nur 1,5 Prozent, die unentdeckt geblieben sind. Somit gibt es eine sehr kleine Dunkelziffer. Das erklärt auch, weshalb sich die Wellen hierzulande immer sehr schnell stabilisiert haben.»

Die dritte Phase des Large Scale Testings beginnt nun am 25. März und wird bis zum 15. Juli dauern, mit einer möglichen Verlängerung bis zum 15. September. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 43 Millionen Euro, im Falle einer Verlängerung auf 62 Millionen. Die Antikörper-Testreihe bleibt davon ein Teil und soll weiterentwickelt werden.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)