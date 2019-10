«Transparenz ist wichtig für Politiker und Bürger»

«Sie müssen mir Zeit zum Lernen geben, ich wurde ins kalte Wasser geworfen», reagierte Christiane Brassel-Rausch bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Sie ist die erste Frau, die Bürgermeisterin von Differdingen wird.

Nach den Turbulenzen in der Traversini-Affäre will sie Transparenz schaffen und alle Fragen beantworten, die die Opposition in den letzten Monaten gestellt hat, damit die Stadt wieder zur Ruhe kommen kann. Die Mehrheit der Gemeinderatsmitglieder verabschiedete so denn einen von der DP, der LSAP und Déi Lénk vorgelegten Antrag, der die Schaffung eines Verhaltenskodex fordert. Differdingen wird damit die erste Gemeinde im Land sein, die sich mit solch einem Kodex auf die Fahnen schreibt, das Vertrauen ihrer Bürger zurückzugewinnen. «Transparenz ist wichtig für uns Politiker, aber auch für die Bürger.»

Die Bürgermeisterin will keinen Druck auf sich ausüben, vielmehr setzt sie auf Qualität. «Gute Dinge brauchen Zeit, um zu reifen. Ich hoffe auch, dass der Entwurf des Verhaltenskodexes einen breiten Konsens zwischen allen in Differdingen vertretenen Parteien erzielen wird.» Obwohl es noch zu früh ist, um den Inhalt zu diskutieren, fehlt es der Opposition nicht an Ideen. Eine davon ist die Veröffentlichung des Immobilienvermögens der Berater.

(Maurice Magar/L'essentiel)