Freunde retten schwer verletzten Jordan (22)

Ein Besuch bei seinen Lieben hat sich für einen jungen Mann, der in Luxemburg lebt und arbeitet, beinahe in eine Tragödie verwandelt. Der 22 Jahre alte Jordan Lima flog am 19. Dezember in den westafrikanischen Inselstaat und wollte eigentlich am Mittwoch ins Großherzogtum zurückkehren. Am Sonntag verletzte er sich aber schwer an einem Felsen im Meer. Ohne eine schnelle Operation könnte er für immer gelähmt bleiben.

«Er ist in einem ernsten Zustand und befindet sich in einer Klinik in São Vicente», sagte Domenico Laporta am Dienstagmorgen gegenüber L'essentiel. Er hat in Luxemburg einen Aufruf in den sozialen Netzwerken gestartet, um Lima zu helfen.

Auf den Kapverden gebe es nicht die notwendigen medizinischen Mittel für eine Operation.«Sein Rückenmark wurde beschädigt», fügte Laporta hinzu. Mehrere Jahre lang war er Limas Erzieher im Großherzogtum. «Die Situation war schwierig, weil Jordan nicht von der Air Rescue zurückgebracht werden konnte. Für Nichtmitglieder wird eine Summe in Höhe von 40.000 Euro fällig.»

Die Regierung greift ein

Außerdem hatte Lima keine Versicherung für seine Reise abgeschlossen und die CNS auch nicht über seinen Auslandsaufenthalt informiert. Die kapverdische Botschaft in Luxemburg wurde über seinen Fall in Kenntnis gesetzt. Diese verfügte nach Angaben eines Sprechers aber nicht über ausreichende Mittel für eine Rückholaktion.

Während Limas Freunde und Bekannte eine Spendenaktion zur Finanzierung der Air Rescue im Internet gestartet hatten, bei der in wenigen Stunden schon 5000 Euro zusammenkamen, wurde im Außenministerium am Dienstag eine außergewöhnliche Lösung gefunden: Die Rückführung des jungen Kapverdianers und seine medizinische Versorgung werden bis Mittwoch gedeckt, da sich das Ministerium mit der Medizinischen Zusatzkasse (CMCM) in den Fall einigen konnte. Er soll in der folgenden Nacht im CHL operiert werden.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)