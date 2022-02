Einige verzichten noch immer auf das Smartphone

«Ich will kein Smartphone. Wenn ich mit dem Zug oder dem Bus fahre, bin ich entsetzt, wie viele Menschen auf diesen Bildschirm glotzen. Ich möchte auf keinen Fall so enden wie sie», sagt Willem, einer unserer Leser. «Im Zug lese ich Zeitung, träume, oder beobachte die Leute. Das reicht mir völlig aus», sagt er.

Willem hat ein «Nokia, das ich für 30 Euro gekauft habe« und das er «einmal im Monat» aufladen muss. Er schalte es nur ein, «wenn ich einen Anruf erwarte. Ansonsten können mich die Leute auf dem Festnetz oder auf der Arbeit erreichen». Auch sein Arbeitgeber habe bereits versucht, ihn von den Vorzügen eines Smartphones zu überzeugen. «Als ich mich geweigert habe, musste er eine Alternative finden», sagt Willem. Er erklärt, dass er von vornherein von privaten und beruflichen WhatsApp-Gruppen ausgeschlossen ist, QR-Codes kann er in digitaler Form ebenfalls nicht vorzeigen. «Ich bin mir bewusst, dass das nicht möglich wäre, wenn ich in China leben würde. Zum Glück lebe ich nicht in China», so Willem weiter.

Telefone der älteren Generation finden trotz der Entwicklung neuer Technologien wie 5G immer noch ihre Abnehmer. Die Post zählte 20.000 Kunden, die im Jahr 2021 ein Gerät ohne Internet nutzten, was etwa vier Prozent der Gesamtkundenzahl entspricht. Orange schätzt die Zahl der Abonnenten, die noch 2G oder 3G, also ältere Handys nutzen, auf weniger als fünf Prozent.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)