Verwandlung der Route d'Arlon nimmt Gestalt an

Ein neues Großprojekt rückt in Luxemburg-Stadt näher: Die Neugestaltung des Gebiets rund um das Stade Josy Barthel an der Route d'Arlon. «Für unsere Stadt ist dieses Projekt eine einzigartige Gelegenheit», sagte die Bürgermeisterin Lydie Polfer. Die zehn Hektar große Fläche, auf der das alte Nationalstadion abgerissen wird und die angrenzenden Tennisplätze sowie die Anlagen der Berufsfeuerwehr und des hauptstädtischem Reinigungsdienstes beseitigt werden, braucht ein neues Konzept. Von dem Gebiet sind 83 Prozent in städtischen Besitz.

Polfer und ihr Team wollen daraus «ein Wohngebiet mit hoher Lebensqualität» machen. Grünflächen, Wohnungen, Geschäfte und Sportanlagen sollen zunächst«im Herzen der Stadt» entstehen. Der Anschluss an die Tram soll folgen.

Nicht vor «zwei oder drei Jahren»

Am Dienstag wurden sieben Baukonzepte aus einem europäischen Wettbewerb vorgestellt, der im Mai 2019 gestartet wurde. Bis zum kommenden September haben die Städteplaner noch Zeit, um ihre Beiträge zu prüfen und sicherzustellen, dass sie den Erwartungen der Stadt und des Innenministeriums entsprechen. Die Öffentlichkeit kann sich noch bis Februar im Bierger-Zentrum an der Place Guillaume II ein Bild von den Konzepten machen und sie kommentieren.

Diese Umwandlung der Route d'Arlon ist ein langfristiges Projekt, die Neugestaltung des Gebiets wird in mehreren Phasen erfolgen. Der erste Spatenstich wird jedoch erst in «zwei oder drei Jahren» erwartet, wie Polfer ergänzte. Die Bürgermeister verspricht aber schon jetzt ein «schönen und modernes Stadtviertel», in dem 2.500 Menschen wohnen können.

