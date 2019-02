Tilly Metz besetzt aus Protest F16-​​Startbahn

Die grüne Abgeordnete Tilly Metz (Déi Gréng) befindet sich auf der amerikanischen Air Base Kleine Brogel in Belgien in Polizeigewahrsam, sagt Meris Sehovic, ihre rechte Hand in Brüssel, auf Anfrage von L'essentiel. Sehovic bestätigt damit Informationen von RTL.

«Sie betrat die Basis mit Michèle Rivasi aus Frankreich und Molly Scott Cato aus Großbritannien um 8 Uhr morgens», erklärt Meris Sehovic, Mitvorsitzender der Déi Gréng-Liste für die Europawahlen im Mai. «Sie blockierten die Startbahn für die F16-Jets und die belgische Polizei intervenierte ein paar Minuten später. Sie wurden um 8:25 Uhr verhaftet.» Die drei Demonstrantinnen sind immer noch auf dem Flugplatz, wo sie in Polizeigewahrsam genommen wurden. «Wir versuchen gerade, mit ihr in Kontakt zu treten», sagt Meris Sehovic.

Tilly Metz hielt sich bereits in der Vergangenheit mit ihrer Meinung über Nuklearwaffen nicht zurück: «Die USA und Russland spielen mit dem nuklearen Feuer. Wir müssen ein neues nukleares Wettrüsten auf Europäischem Boden unbedingt verhindern. Sicherheit wird nur zu gewährleisten sein in einer Welt frei von Atomwaffen.» Die Vereinigten Staaten verfügen in Europa über 480 Atomwaffen, die sich in sechs NATO-Ländern befinden. Neben der Basis Kleine Brogel in Belgien werden auch Waffen in Deutschland gelagert, unter anderem auf der Airbase Rammstein in Italien, den Niederlanden, der Türkei und Großbritannien.

