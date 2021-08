Corona-​​Maßnahmen sollen verlängert werden

Eineinhalb Monate nach der Verabschiedung des letzten Covid-Gesetzes steht ein aktualisierter Text bereits in den Startlöchern. Das neue Gesetz soll am 15. September in Kraft treten, also einen Tag nach dem Auslaufen des derzeitigen Textes. Inhaltlich gehe es in Richtung «Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen», wie eine der Exekutive nahestehende Quelle erklärt. Der Entwurf wird am Mittwoch auf der Tagesordnung des Regierungsrats stehen, bevor er dann den Abgeordneten der Chamber zur Abstimmung vorgelegt wird.

Die Beschränkungen sollten im Großen und Ganzen für «etwa einen Monat» verlängert werden. Die meisten Covid-Gesetze galten für drei Wochen, das letzte für zwei Monate.

Derzeit sind Hausbesuche auf zehn Personen beschränkt, es sei denn, das CovidCheck-System wird angewendet. Diese Regelung, bei der überprüft wird, ob die Gäste geimpft, genesen oder negativ getestet sind, gilt auch für öffentliche Versammlungen, die weiterhin auf 300 Personen begrenzt sind. Die Ausübung des Sports unterliegt ebenfalls einer Beschränkung auf zehn Teilnehmer gleichzeitig, wobei die Maskenpflicht gilt und der Sicherheitsabstand zwei Meter betragen muss. In öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften und öffentlichen Gebäuden sind nach wie vor Masken vorgeschrieben.

(jg/L'essentiel)